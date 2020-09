PlayStation 5: Der Lieferumfang wurde geleakt

Kürzlich wurde der Lieferumfang der kommenden Next-Gen-Konsole PlayStation 5 geleakt.

Falls ihr plant, euch die PS5 zu holen, dann interessiert euch vermutlich, was im Lieferumfang der Konsole enthalten ist – dieser wurde kürzlich geleakt.

Und zwar entdeckte Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners, zwei Angebote der PS5 bei einem Händler aus Hongkong: ein Eintrag für die PS5 und ein Eintrag für die PS5 Digital Edition. Aber abgesehen von den verschiedenen Konsolen und den Modellnummern gibt es keine Unterschiede.

Hier der Lieferumfang:

This is from a Hong Kong distributor. So probably region specific. Just FYI.