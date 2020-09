PlayStation 5: Seht euch hier den neuen Werbespot an

Sony hat einen neuen Werbespot zur kommenden Next-Gen-Konsole PlayStation 5 veröffentlicht.

Der Release der PS5 nähert sich – obwohl wir noch nicht wissen, wann genau die Konsole auf den Markt kommt – und daher wurde nun ein neuer Live-Action-Werbespot mit dem Titel “The Edge” veröffentlicht.

Wir bekommen zu sehen, wie ein jungen Mann in einem Fischerboot durch die gegend schippert und sich plötzlich an der Spitze einer Flotte befindet, die dann eine magische Grenze überquert und schließlich im Weltraum landet. Die Aussage ist wohl: Realität und Gaming auf der neuen Konsole sind sich näher als je zuvor.

Offiziell heißt es dazu: “‘The Edge’ spiegelt unseren Ehrgeiz wider, neue Wege zu gehen und die Gaming-Grenzen immer weiter zu sprengen. Mit der neuen Generation wollen wir die Messlatte für unsere Fans und für uns selbst höher legen. Das Herzstück unserer Marke findet sich in den mitreißenden Momenten wieder, in denen unser Herz rast und wir uns in ein unbekanntes Abenteuer stürzen. Und genau darum geht es in diesem neuen Werbespot.”

Hier der Werbespot:

Bald wissen wir, wann die Konsole erscheint und was sie kosten wird und wir sind wirklich schon sehr gespannt.

