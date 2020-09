PlayStation 5: Sony gibt Preis und Release-Termin bekannt

Sony hat den Preis und den Release-Termin der Next-Gen-Konsole PlayStation 5 verraten.

Lange mussten wir darauf warten, aber nun ist die Katze aus dem Sack: Sony hat im Rahmen des PS5 Showcases den Preis und den Release-Termin der PlayStation 5 verkündet. Demnach erscheint die Konsole am 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea. Der weltweite Release findet am 19. November 2020 statt.

Die PS5 Digital Edition wird für 399,99 EUR erhältlich sein und die PS5 mit einem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk soll 499,99 EUR kosten. Vorbestellungen sind ab heute bei ausgewählten Einzelhändlern möglich.

Wir sehen uns dann im November! pic.twitter.com/r1ghk8T9uF — PlayStationDE (@PlayStationDE) September 16, 2020

Hier die technischen Daten der PS5:

CPU x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”

8 Cores / 16 Threads

Variable frequency, up to 3.5 GHz GPU AMD Radeon™ RDNA 2-based graphics engine

Ray Tracing Acceleration

Variable frequency, up to 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) System Memory GDDR6 16GB

448GB/s Bandwidth SSD 825GB

5.5GB/s Read Bandwidth (Raw) Optical Drive Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV

BD-ROM (25G/50G) ~8xCAV

BD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV

DVD ~3.2xCLV PS5 Game Disc Ultra HD Blu-ray, up to 100GB/disc Video Out HDMI™ OUT port

Support of 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (specified by HDMI ver.2.1) Audio “Tempest” 3D AudioTech Maße PS5: Ca. 390 mm x 104 mm x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

(excludes largest projection, excludes Base)

PS5 Digital Edition: Ca. 390 mm x 92 mm x 260 mm (Breite x Höhe x Tiefe)

(excludes largest projection, excludes Base) Gewicht PS5: 4.5kg

PS5 Digital Edition: 3.9kg Power PS5: 350W

PS5 Digital Edition: 340W Input/Output USB Type-A port (Hi-Speed USB)

USB Type-A port (Super-Speed USB 10Gbps) x2

USB Type-C® port (Super-Speed USB 10Gbps) Networking Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth® 5.1

Abgesehen davon wurden auch die Starttitel von SIE Worldwide Studios verkündet. Diese findet ihr hier:

Astro’s Playroom (Japan Studio) – Vorinstalliert auf PS5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) – 79.99 EUR (RRP)

Destruction All Stars (Lucid Games / XDEV) – 79.99 EUR (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) – 59.99 EUR (RRP)

Marvel’s Spider-Man: Mile Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) –79.99 EUR (RRP)

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) – 69.99 EUR (RRP)

“Dieses Jahr war ganz anders als alle anderen und es gab viele Herausforderungen für die ganze Welt zu bewältigen. Alle Mitarbeiter von PlayStation sowie alle unsere Partner in den Bereichen Entwicklung, Veröffentlichung, Technologie und Einzelhandel haben große Anstrengungen unternommen, um PlayStation 5 rechtzeitig zur Weihnachtszeit zu veröffentlichen. Wir arbeiten alle eng zusammen, um unsere Mission zu erreichen: Wir wollen unserer Community das Beste bieten, was es im Gaming gibt. Ich möchte euch, unseren Fans, wirklich für die riesige Unterstützung (und Geduld!) danken, während wir diese Reise zur PS5 unternehmen. Wir können es kaum erwarten, bis ihr die PS5-Konsole ab November in die Hände bekommt, um neue Abenteuer zu erkunden und neue epische Erinnerungen für viele Jahre zu schaffen.”, so Jim Ryan President and CEO, Sony Interactive Entertainment.

Was haltet ihr vom Preis der PS5? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Weitere News, Infos und Videos zur PS5 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der Preis hat es in sich, aber die Konsole hat auch einiges zu bieten. Wir sind schon gespannt, wie die PS5 bei der Community ankommt.