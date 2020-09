PlayStation Plus: Die kostenlosen Spiele im September 2020 sind jetzt verfügbar

Abonnenten von PlayStation Plus können sich ab sofort die neuen PS4-Spiele für den Monat September holen.

Im August durften sich Abonnenten von PS Plus auf die Spiele zwei Spiele Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered und Fall Guys Freuen. Diese Spiele sind nun nicht mehr verfügbar. Dafür bietet Sony nun die zwei Spiele PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds und Street Fighter V an.

PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds

“Mit dem Fallschirm springt ihr über einer gefährlichen, einsamen Insel ab, auf der ihr euch nur auf euch selbst verlassen könnt. Findet die richtige Ausrüstung und die richtige Taktik, um eure Gegner zu überlisten. Erschafft den ultimativen Soldaten und testet eure Nerven in einer Schlacht gegen bis zu 99 andere Spieler auf drei unterschiedlichen Karten. Ihr habt nur ein Leben. Pro Match nur eine Chance auf den Sieg. Verbreitet ganz allein Angst und Schrecken oder stellt euch gemeinsam mit bis zu vier anderen Spielern der Herausforderung.”

Street Fighter V

“In Street Fighter V, Capcoms wildester Kampfserie und dem neuesten Teil der legendären Street Fighter-Serie, stehen sich neue Charaktere und weltberühmte Kämpfer gegenüber! Verbessert eure Fähigkeiten in einer Vielzahl von Einzelspieler-Modi und beweist in Online-Matches, das ihr alles habt, was es braucht, um die besten Kämpfer der Welt zu besiegen!”

Weitere Infos dazu findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Das denken wir:

In diesem Monat kommen vor allem Multiplayer-Spieler auf ihre Kosten. Aber im nächsten Monate ist mit Sicherheit auch wieder etwas für Singleplayer dabei.