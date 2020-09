PS5: Zum Verkaufsstart wird es wohl keine Konsolen im Handel geben

in

So wie es aussieht, wird man sich die PS5 zum Verkaufsstart am 19. November 2020 nich im stationären Handel kaufen können.

Aktuell ist es nicht möglich, die Next-Gen-Konsole PlayStation 5 vorzubestellen. Das Teil ist bei Amazon, MediaMarkt, Otto und Co. ausverkauft. Und wie es aussieht, wird das auch in den kommenden Tagen und Wochen so bleiben.

Kürzlich gab es ja eine 2. Welle, die aber ebenfalls nach wenigen Minuten ausverkauft war. Wenn ihr es nicht geschafft habt, eine PS5 vorzubestellen und nun darauf hofft, am zum Verkaufsstart am 19. November eine Konsole im Handle zu bekommen, dann muss ich euch enttäuschen.

Konntet ihr euch eine PlayStation 5 vorbestellen? — RebelGamer (@RebelGamer_de) September 27, 2020

Wie die Kollegen von Gameswirtschaft berichten, wir es wohl keine Konsolen im Handel geben. Dazu heißt es: “Dass um den PS5-Erstverkaufstag (19.11.) herum überhaupt Ware in die Läden gelangt, gilt übrigens als ausgeschlossen – Filialen wurden unmissverständlich angewiesen, bis auf Weiteres keine Vorbestellungen der Laufkundschaft anzunehmen oder gar Wartelisten anzulegen, weil ohnehin alles in den Online-Vertrieb geht, anders als bei der Xbox Series X / S.”

Mit anderen Worten: Wenn ihr zum Verkaufsstart eine PlayStation 5 haben wollt, dann müsst ihr darauf hoffen, dass es in den kommenden Wochen noch einmal die Möglichkeit gibt, die Sony-Konsole vorbestellen zu können.

Und selbst das ist keine Garantie, denn mittlerweile berichten zahlreiche Vorbesteller darüber, dass ihre Bestellungen bei Otto und anderen Händlern storniert wurden.

Konntet ihr eine PS5 vorbestellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Weitere News, Infos und Videos zur PlayStation 5 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir gehen davon aus, dass es vor dem Release noch einmal die Möglichkeit geben wird, die PS5 bei Amazon und anderen Online-Händlern vorzubestellen. Dass die Konsole zum Verkaufsstart aber nicht im Handel erhältlich sein wird, ist schon bitter.