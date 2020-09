PUBG Mobile: Update 1.0 enthält Gameplay-Verbesserungen und neue Erangel Map

in

Kürzlich wurde das Update 1.0 für das Battle-Royale-Spiel PUBG Mobile veröffentlicht.

Falls ihr PUBG Mobile spielt, dann solltet ihr euch schleunigst das Update 1.0 besorgen. Mit dem neuesten Patch werden nämlich zahlreiche Neuerungen eingeführt, die im Grunde das gesamte Spiel betreffen.

Unter anderem wäre da die neue Erangel Map. Diese wurde komplett überarbeitet. Dazu heißt es: “Im Rahmen einer umfassenden Aufwertung von Erangel wurden die gesamte Landschaft, das Gelände, die Gebäudestrukturen und die Gestaltung verschiedener Kartendetails optimiert. So wurden auf der Karte zum Beispiel die bekanntesten Ressourcenpunkte wie Militärbasen und das Herrenhaus erneuert. Außerdem wurden neue Elemente wie beispielsweise Schützengräben, Holzbarrikaden, verlassene Panzer und Bunker hinzugefügt. So wird die Kampferfahrung auf Erangel noch intensiver und bietet den Spielern umfangreichere taktische Optionen.”

Auch an der Map Livik wurden Änderungen vorgenommen. Dort dürft ihr euch auf die neue halbautomatische Schrotflinte M1014 freuen, die nur in Livik auf der Classic-Battle-Royale-Karte und in der Arena erscheint. Darüber hinaus wurden auf der Karte zahlreiche visuelle Effekte verbessert und Balance-Anpassungen und Fehlerbehebungen vorgenommen.

Hier noch ein paar weitere Verbesserungen:

Waffen und Ausrüstung: Klassische Waffen wie die Maschinenpistole, UMP45 und DBS erhalten ausgewogene Stats, darunter Schadensquote, Modifikationen, Geschossgeschwindigkeit.

Kampf und Aktionen: Sowohl das Stehen, Hocken als auch das Springen wurden optimiert, ebenso wie das Folgen von Sprüngen und die Steuerung von Monster Trucks. Zudem können Medikits jetzt auch verwendet werden, während sich die Spieler bewegen und das Gyroskop lässt sich nun auch werfen.

Arenamodus: Schießen entfernt jetzt die Unbesiegbarkeit. Auch das Sliden wurde verbessert.

Verbesserung der Sicherheit: Die Feindsichtbarkeit für Zuschauer wurde angepasst. Außerdem wurde die entsprechende Leistung verbessert sowie der Stromverbrauch und die durch die Sicherheitsfunktionen verursachte Verzögerung reduziert.

Über diesen Link findet ihr weitere Infos zum Update.

Das denken wir:

Da erwarten uns ein paar ziemlich coole Neuerungen. Schön, dass die Entwickler das Spiel stetig verbessern. Vor allem die neue Erangel Map verspricht frischen Spielspaß.