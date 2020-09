Remothered: Broken Porcelain erscheint früher als geplant

Modus Games hat kürzlich angekündigt, dass das kommende Spiel Remothered: Broken Porcelain früher als geplant erscheint.

Falls ihr auf den interaktiven Psycho-Thriller Remothered: Broken Porcelain wartet, habe ich eine gute Nacricht für euch: Eigentlich hätte das Spiel am 20. Oktober erscheinen sollen, aber nun wurde der Release vorverlegt.

Der neue Erscheinungstermin für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch lautet 13. Oktober 2020. Der Grund für den früheren Release: Die Entwickler haben beschlossen, den Release vorzuziehen, damit “die Spieler mehr Zeit haben, all die großartigen Spiele zu erleben, die rund um Halloween veröffentlicht werden”.

Laut den Entwicklern bringt Broken Porcelain zahleiche Änderungen in die Serie. So werden unter anderem neue Spiel- und Handlungselemente eingeführt, “die den Charakteren neues Leben einhauchen und dich so tief wie nie zuvor in das Gruselabenteuer eintauchen lassen – ideal für neue und alte Fans der Serie.”

Wer auf Survival-Horror steht, der sollte Remothered: Broken Porcelain unbedingt ausprobieren. Hier erwarten euch interessante Charaktere und ein beklemmendes Setting.

