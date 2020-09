Resident Evil 8 Village: Seht euch hier den unheimlichen zweiten Trailer an

in

Capcom hat einen neuen Trailer zu Resident Evil 8 Village veröffentlicht, der weitere Einblicke in den achten Teil der erfolgrerichen Survival-Horror-Reihe gibt.

Im Rahmen des gestrigen PS5 Showcases hat Capcom einen neuen Trailer zu Resident Evil 8 Village veröffentlicht. Dieser zeigt ein paar neue Szenen aus dem Spiel, die ziemlich unheimlich sind.

Beispielsweise bekommen wir eine Hexe zu sehen, die von einem Läuten als Zeichen spricht und davon, dass “sie zurückkommen”. Von wem die alte Dame genau spricht, wissen wir nicht, aber vemutlich von den fiesen Monstern, die man auch im Trailer zu sehen bekommt.

Offiziell heißt es dazu: “Resident Evil Village befindet sich derzeit in Entwicklung und nutzt Capcoms proprietäre Inhouse-Technologie RE Engine, die schon verwendet wurde, um die eindrucksvollen Spielerlebnisse in erfolgreichen Blockbustern wie Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Devil May Cry 5 zu erschaffen. Zusammen mit der Technologie der nächsten Konsolengeneration wird die RE Engine das Survival-Horror-Erlebnis mit den bis dato realistischsten und Furcht erregendsten Grafiken von Resident Evil Village auf neue Ebenen heben.”

Der Traile macht auf jeden Fall Lust auf mehr, aber übezeugt euch am besten selbst.

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Das Spiel wird 2021 für PC, Xbox Series X und PlayStation 5 veröffentlicht.

Sobald es weitere Neuigkeiten dazu gibt, lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Noch wissen wir nicht, was uns hier genau erwartet, aber fest steht: Das wird ein unheimlicher Trip.