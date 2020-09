Scarlet Nexus: Hört euch hier den Titelsong an

in

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich den Titelsong zum kommenden Rollenspiel Scarlet Nexus veröffentlicht.

Na, freut ihr euch schon auf das Spiel Scarlet Nexus? Einen Release-Termin für das Spiel gibt es zwar noch nicht, aber es steht zumindest schon fest, dass es für Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, und PC erscheinen wird.

Kürzlich wurde nun der Titelsong des Spiels vorgestellt, der meiner Meinung nach sehr passend ist. Er stammt von der japanische Rockband The Oral Cigarettes und trägt den Titel “Dream in Drive”.

Hier könnt ihr euch den Track anhören:

Zum Spiel heißt es: “In einer weit entfernten Zukunft wurde im menschlichen Gehirn ein Psioniker-Hormon entdeckt, das den Menschen übersinnliche Kräfte verleiht und damit die Welt, wie wir sie kennen, ein für alle Mal veränderte.

Die Menschheit stand noch am Beginn dieser neuen Ära, als Mutanten, sogenannte ‘Andere’, getrieben vom Hunger nach menschlichen Gehirnen, vom Himmel hinabstiegen. Diese Mutanten waren gegen herkömmliche Angriffe gefeit – und so verlangten extreme Umstände nach extremen Maßnahmen, um gegen diese existenzbedrohende Gefahr zu bestehen und die Menschheit vor der Auslöschung zu bewahren.

Psioniker, jene mit besonders ausgebauten übersinnlichen Kräften, wurden gegen diese Mutanten in den Kampf geschickt. Auch heute noch rekrutiert die Anderen-Abwehrstreitkraft (AAS) talentierte Psioniker, um die Menschheit vor dieser außerweltlichen Bedrohung zu schützen.”

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Yuito Sumeragi, einem neuen Rekruten der AAS, der Elite-Psioniker werden möchte.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Der Song ganz gut. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass auch das Spiel überzeugen kann.