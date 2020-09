“Scream 5”: Motion Poster teast die Rückkehr von Ghostface an

in

Kürzlich wurde ein neues Motion-Poster zum kommenden Film “Scream 5” veröffentlicht.

“Scream 5” hätte ursprünglich irgendwann im Jahr 2021 veröffentlicht werden sollen. Mittlerweile wurde der Film auf Januar 2022 verschoben. Das ist keine große Überraschung, da Hollywood noch immer mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen hat.

Um auf den neuen Release-Termin aufmerksam zu machen, wurde jetzt das erste Motion-Poster zum Film veröffentlicht, das die Rückkehr von Ghostface anteast. Hier der Tweet mit dem Poster:

https://twitter.com/ScreamMovies/status/1299515599769329664

Der Schauspieler David Arquette schlüfpt in “Scream 5” erneut in die Rolle des Sheriffs Dewey Riley. Aktuell ist er jedoch damit beschäftigt, seine neue Dokumentation “You Cannot Kill David Arquette” zu promoten.

Bekannt ist auch, dass Courteney Cox als Gale Weathers auf die Leinwand zurückkehren wird. Ob Neve Campbell erneut die Rolle von Sidney Prescott übernehmen wird, ist bisher nicht bekannt.

Hier ein weiteres Poster zum Film:

