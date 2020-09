Second Extinction: Hier sind 16 Minuten aus dem Dino-Koop-Shooter

in

Das Studio System Reaction hat ein neues Gameplay-Video zum kommenden Spiel Second Extinction veröffentlicht.

Bald startet die Early-Access-Phase des Dino-Koop-Shooters Second Extinction und daher wurde nun kürzlich ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das 16 Minuten aus dem Spiel zeigt.

In Second Extinction müsst ihr zusammen mit euren Team mutierte Dinosaurier ausrotten, die die Welt erobert haben. Als Spieler übernimmt man die Rolle eines Widerstandskämpfers, der sich mit bis zu zwei anderen Überlebenden verbündet, um dann gemeinsam Guerillamissionen zu überstehen, in denen man sich den tödlichen Urzeitwesen stellen muss.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Offiziell heißt es dazu: “Second Extinction ist ein fesselnder kooperativer Egoshooter für drei Spieler, in dem Ihr Ziel die Ausrottung der mutierten Dinosaurier ist, die die Welt erobert haben. Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Überleben, wenn Sie in der Rolle eines Überlebenden eine einzigartige Kombination von Waffen, Fähigkeiten und Talenten einsetzen, um riesige Gegnerhorden zu vernichten. Kämpfen Sie sich durch einen Sturm aus Kugeln, Bomben, Zähnen, Klauen und Blut, um die Erde zurückzuerobern!”

Die Early-Access-Phase des Spiels startet am 13. Oktober.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zu Second Extinction haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Setting ist ziemlich cool und die ersten Szenen aus dem Spiel sehen auch vielversprechend aus. Wer auf Koop-Action steht, der sollte diesen Titel im Blick behalten.