Serious Sam 4: Seht euch hier den neuen Story-Trailer an

Devolver Digital und Croteam haben einen neuen Story-Trailer zum kommenden Ego-Shooter Serious Sam 4 veröffentlicht.

Auch wenn die Story in einem Spiel wie Serious Sam nicht so wirklich wichtig ist, hat es sich das Studio Croteam nicht nehmen lassen und einen Story-Trailer zu Serious Sam 4 veröffentlicht.

Zur Story heißt es: “Die Menschheit wird belagert. Mental’s Horden breiten sich über die Erde aus, um die Überreste einer gebrochenen und geschlagenen Zivilisation zu vernichten. Der letzte verbleibende Widerstand gegen die Invasion ist die Earth Defence Force, angeführt von Sam “Serious” Stone und seiner schwerbewaffneten Einheit schräger Kommandos.”

Hier köntn ihr euch den Story-Trailer ansehen:

Das Spiel erscheint am 24. September für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Ok, die Story haut nun niemanden vom Hocker, aber wenn das Ballern Spaß macht, dann ist das nicht so tragisch.