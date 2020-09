Skyrim: Hier sind 15 Minuten aus dem Morrowind Remake Skywind

Kürzlich wurde ein neues Video zum kommenden Morrowind Remake Skywind für das Rollenspiel Skyrim veröffentlicht.

Heute habe ich mal wieder etwas für Fans von Skyrim und Morrowind: eine Mod namens Skywind. Hier handelt es sich um ein Morrowind Remake, das auf Basis von Skyrim entsteht.

Das Team hinter dem Remake hat kürzlich ein Video veröffentlicht, das einen guten Eindruck davon gibt, wo das Projekt aktuell steht. Und wenn ihr mich fragt, sieht das Ganze bereits ziemlich vielversprechend aus.

Zum Video heißt es: “Seit unserer letzten Gameplay-Demo ist ein Jahr vergangen, seit dem letzten Entwicklerupdate einige Monate. Die ‘Schlacht von Nchurdamz’ zeigt einige der Fortschritte, die wir in allen Entwicklungsbereichen gemacht haben – Design der Weltregionen, Soundeffekte, Quests, 2D-Konzepte, 3D-Modelling, Umsetzung, Mechaniken, Wetter/Atmosphäre, Synchronisation und mehr.

Eines der spannendsten Dinge in diesem Video – obwohl es im Moment nicht nach viel aussehen mag – ist, dass wir endlich den Prozess zum Erstellen von Kreaturskeletten und Animationen vereinfacht haben! Unsere Dwemerspinne war der erste Test, in dem wir diese neuen Werkzeuge benutzt haben, und sie hat tatsŠchlich ein anderes Skelett als die Skyrim-Dwemerspinne. Das ist ein großer Meilenstein in unserer Entwicklung, denn diese Werkzeuge sind seit Jahren in Arbeit. Das öffnet die Tür für alle möglichen neuen Kreaturanimationen, wie für die Guar, Netchkühe, Schlickschreiter, Kwama und viele mehr.

Das Herzblut von Skywind ist die Leidenschaft des Freiwilligenteams. Unsere Motivation ist es, einem Spiel gerecht zu werden, das das RPG-Genre mit definiert hat, und wir hŠtten gern mehr Freiwillige, die uns helfen, diese Mod ins Leben zu rufen. WŠhrend wir weiterhin Quests und Dungeons wie das in der Demo fertigstellen, suchen wir Bewerber mit Erfahrung im Synchronisieren/Voice Acting, Leveldesign, 3d-Modellieren und mit dem Creation Kit für unser Team.”

Wer an diesem Projekt mitwirken möchte, der kann sich über diesen Link bewerben.

Hier das Gameplay-Video:

Einen Release-Termin gibt es übrigens noch nicht. Sollte sich das ändern, dann informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Hier handelt es sich um ein sehr ambitioniertes Projekt, das gute Fortschritte macht. Fans von Morrowind sollten Skywind im Auge behalten.

Quelle: dsogaming.com