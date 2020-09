Streets of Rage 4: Neues Update verfügbar

Kürzlich wurde ein neues Update für den Brawler Streets of Rage 4 veröffentlicht, das einige Verbesserungen ins Spiel bringt.

Falls ihr Streets of Rage 4 spielt, dann interessiert euch vermutlich, dass kürzlich ein neues Update veröffentlicht wurde. Der Patch umfasst fast 80 Updates, Fehlerbehebungen und Balance-Änderungen.

Hier einige Veränderungen, die mit dem neuen Patch den Weg ins Spiel finden:

Specials und Start-Move können alle Hit-stun-Zustände unterbrechen

Axel wurde verbessert, mit einem schnelleren Bewegungstempo und weniger Erholungszeit zwischen seinen Moves und Attacken

Cherry wurde ebenfalls verbessert, ihr Flying Punch aus Combos ist jetzt völlig unbesiegbar

Die vollständigen Patch-Infos gibt es hier.

Abgesehen davon wurde stolz verkündet, dass der Titel bis heute mehr als 1,5 Millionen Mal heruntergeladen wurde.

“Mit den durchweg positiven Rückmeldungen zu Streets of Rage 4 könnten wir nicht glücklicher sein. Wir danken den Fans, die das Spiel vom ersten Tag an unterstützt haben – viele der Updates im Patch erhöhen den Wiederspielwert für die Leute, die von Anfang an dabei waren”, erklärt Cyrille Imbert, Executive Producer von Streets of Rage 4. “Zusätzliche Updates sind derzeit in Produktion und wir werden schon bald mehr darüber berichten können.”

Das denken wir:

Gut, dass die Entwickler das Spiel ständig verbessern. Wir sind schon gespannt, was uns als nächstes erwartet. Gegen neue Inhalte hätten wir nichts einzuwenden.