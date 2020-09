Tennis World Tour 2: Diese Stars sind dabei

in

Nacon und Big Ant Studios haben kürzlich verkündet, welche Tennisstars im kommenden Spiel Tennis World Tour 2 enthalten sind.

In wenigen Tagen steht Tennis World Tour 2 in den Händlerregalen und nun wurde verraten, welche Tennisstars im Spiel enthalten sind. Unter anderem dürfen sich Tennisfans auf Rafael Nadal, Ashleigh Barty und Roger Federer freuen.

Nachfolgend findet ihr die komplette Liste:

Alex De Minaur

Alexander Zverev

Ashleigh Barty

Belinda Bencic

Benoit Paire

Bianca Andreescu

Borna Coric

Caroline Garcia

Casper Ruud

Cori Gauff

Daniil Medvedev

David Goffin

Denis Shapovalov

Dominic Thiem

Elina Svitolina

Fabio Fognini

Felix Auger-Aliassime

Francis Tiafoe

Gaël Monfils

Garbine Muguruza

Grigor Dimitrov

Gustavo Kuerten

Jannik Sinner

John Isner

Karen Khachanov

Kei Nishikori

Kiki Bertens

Kristina Mladenovic

Kyle Edmund

Madison Keys

Marat Safin

Nick Kyrgios

Petra Kvitova

Rafael Nadal

Roberto Bautista Agut

Roger Federer

Stanislas Wawrinka

Stefanos Tsitsipas

Gustavo Kuerten und Marat Safin sind als Vorbestellerbonus enthalten.

Folgende Modi sind verfügbar: Karriere, Schnelles Match, Online, Turnier, Ranglistenmatch und per Day-One-DLC Tie-Break Tens. Abgesehen davon dürfen sich bis zu vier Spielern lokal und online Doppel-Matches liefern.

Hört sich gut an? Sieht auch so aus. Hier der Trailer zum Spiel:

Tennis World Tour 2 erscheint am 25. September 2020 für PS4, Xbox One und PC sowie am 16. Oktober für Nintendo Switch.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf Tennis steht, der sollte diesen Titel ausprobieren. Hier erwartet euch eine beachtliche Auswahl an bekannten Tennisspielern und ein realistisches Tenniserlebnis.