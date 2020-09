The Dark Pictures Anthology: Little Hope – Das sind die Systemanforderungen der PC-Version

in

Bandai Namco hat die offiziellen Systemanforderungen der PC-Version von The Dark Pictures Anthology: Little Hope veröffentlicht.

Bis Little Hope, der neueste Teil der The Dark Pictures Anthology, an den Start geht, müssen wir uns noch etwas gedulden (bis zum 29. Oktober), aber dafür wurden nun die offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht.

Und diese interessieren euch mit Sicherheit, falls ihr euch das Spiel nicht für Konsole, sondern für euren PC holt. Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Daten.

Mindestanforderungen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64bit

Prozessor: Intel Core i5-3470 oder AMD FX-8350

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti oder AMD Radeon HD 8570

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 80 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen:

Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5- 8400 oder AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 80 GB verfügbarer Speicherplatz

Offiziell heißt es zum Spiel: “Vier College-Studierende und ihr Professor stranden in einer gottverlassenen Stadt namens Little Hope und werden von einem dichten Nebel eingeschlossen. Während sie versuchen, zu entkommen, haben sie grausige Visionen aus der Vergangenheit. Sie müssen herausfinden, was es damit auf sich hat, bevor es zu spät ist.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wenn euch Man of Medan gefallen hat, dann solltet ihr euch Little Hope schon mal vormerken.