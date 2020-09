The Falconeer erscheint im November für PC und Konsolen

in

Wired Productions und der Indie-Entwickler Tomas Sala haben angekündigt, dass das Adventure The Falconeer am 10. November erscheint.

Erst kürzlich berichteten wir über die Beta des Luftkampf-Spiels The Falconeer, die bereits im Oktober startet. Nun wurde angekündigt, dass der Titel am 10. November für PC, Xbox Series X und Xbox Series S an den Start geht.

Somit ist The Falconeer als Starttitel für die Xbox Series X / S erhältlich. Und falls ihr euch das Spiel für die Microsoft-Konsole holt, dann interessiert es euch mit Sicherheit, dass ihr es auf der Xbox Series X / S mit mindestens einer 4K-Auflösung und 60 Bildern pro Sekunge spielen könnt.

Mit der Ankündigung des Release-Termins wurde natürlich auch gleich ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Zum Spiel heißt es: “Werde zum Falconeer und schwebe auf einem verheerend mächtigen Kriegsvogels durch die Lüfte. Lüfte Geheimnisse, die auf dem Meer verloren gegangen sind, während du dich verschiedenen Fraktionen und Clans, die über der Großen Ursee verstreut sind, anschließt oder dich ihnen entgegenstellst. Nutze die Vorteile mehrerer Falconeer-Klassen mit individuellen Werten, Waffen und Kriegsvögeln, die durch das Gewinnen von Schlachten, das Abschließen von Quests, das Entdecken von Geheimnissen oder das Anwenden von Mutagenen oder Gesängen aufgerüstet werden können. Nutze die warmen Aufwinde und die Energie des Ozeans zum Tauchen, Ausweichen, Rollen und Drehen, um dir einen Vorteil zu verschaffen.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein interessanter Titel mit einem tollen Grafikstil. Wer auf Luftkampf steht, der sollte The Falconeer unbedingt ausprobieren.