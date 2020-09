The Falconeer: Meldet euch jetzt für die Beta an

Der Publisher Wired Productions und das Indie-Studio Tomas Sala haben die Beta des kommenden Spiels The Falconeer angekündigt.

In den letzten Wochen war es relativ still rund um das Luftkampf-Spiel The Falconeer, aber nun wurde eine Beta angekündigt, an der ihr teilnehmen könnt. Dafür müsst ihr euch jedoch anmelden.

Die Beta startet bereits im Oktober und das fertige Spiel soll dann im November für PC und die Xbox One auf den Markt kommen. Über diesen Link könnt ihr euch für die Beta anmelden.

Mit dieser Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, der neue Szenen aus dem Spiel zeigt. Hier der Clip:

Offiziell heißt es zum Spiel: “Werde zum Falconeer und schwebe auf einem verheerend mächtigen Kriegsvogels durch die Lüfte. Lüfte Geheimnisse, die auf dem Meer verloren gegangen sind, während du dich verschiedenen Fraktionen und Clans, die über der Großen Ursee verstreut sind, anschließt oder dich ihnen entgegenstellst. Nutze die Vorteile mehrerer Falconeer-Klassen mit individuellen Werten, Waffen und Kriegsvögeln, die durch das Gewinnen von Schlachten, das Abschließen von Quests, das Entdecken von Geheimnissen oder das Anwenden von Mutagenen oder Gesängen aufgerüstet werden können. Nutze die warmen Aufwinde und die Energie des Ozeans zum Tauchen, Ausweichen, Rollen und Drehen, um dir einen Vorteil zu verschaffen.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwarten uns ein interessantes Spiel mit einem fantasievollen Setting. Wir sind schon gespannt, wie gut das finale Spiel ist.