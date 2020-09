The Medium: Im neuesten Trailer bekommen wir eine alptraumhafte Entität zu sehen

Das Studio Blooper Team hat kürzlich einen neuen Trailer zum kommenden Psycho-Horrorspiel The Medium veröffentlicht.

Ende dieses Jahres dürfen sich Horrorfans noch einmal auf einen sehr interessanten Titel namens The Medium freuen. Hier übernehmen wir die Rolle eines Mediums namens Marianne. Marianne lebt simultan in zwei Welten: in der realen und in der Welt der Geister.

Im Spiel bekommt es Marianne unter anderem mit einer albtraumhaften Entität namens The Maw zu tun. Dieses unheimliche Wesen wird von Troy Baker gesprochen. In einem neuen Trailer bekommen wir The Maw zum ersten Mal zu sehen – und zu hören.

Abgesehen davon lernen wir auch Sadness kennen, ein mysteriöses maskiertes Mädchen, das im verlassenen Niwa Hotel wohnt.

Hier der neue Trailer:

Das Spiel erscheint Ende 2020 für PC, Xbox Series X und Xbox Series S.

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite im Windows Store.

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte sich diesen Titel unbedingt vormerken. Hier erwarten uns interessante Charaktere und eine spannende Story.