The Medium: In diesem Video wird erklärt, was euch im Horrorspiel erwartet

in

Das Studio Bloober Team hat ein neues Video zum kommenden Horrorspiel The Medium veröffentlicht.

Für mich gehört ja The Medium zu den interessantesten Spielen, die noch in diesem Jahr erscheinen. Die bisher veröffentlichten Spielszenen wirten sehr neuartig und das Setting finde ich auch sehr spannend.

Im Spiel übernehmen wir die Rolle eines Mediums namens Marianne. Marianne lebt simultan in zwei Welten: in der realen und in der Welt der Geister. Sie hat immer wieder Visionen eines Kindermörders, weiß aber nicht warum.

Eines Tages bekommt sie einen Anruf von einem mysteriösen man namens Thomas, der angeblich Antworten für sie hat.

Laut der Entwickler dreht sich im Spiel alles um Dualismus und unterschiedliche Standpunkte. Alles in The Medium bezieht sich darauf: Game Design, Level Design, Musik und Audio. Dadurch entsteht ein ziemlich neuartiges Spielerlebnis. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt das nachfolgende Video.

Wie findet ihr das Spiel bisher? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

In der offiziellen Beschreibung heißt es: “Entdecke ein dunkles Geheimnis, das nur ein Medium lösen kann. Erforsche gleichzeitig die reale und die Geisterwelt. Setze deine medialen Fähigkeiten ein, um Rätsel zu lösen, die beide Welten umspannen, tief verstörende Geheimnisse aufzudecken und Begegnungen mit dem Höllenschlund zu überleben – einem aus einer unaussprechlichen Tragödie geborenen Monster.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite im Windows Store.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Horror” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein neuartiges Spielerlebnis, das sich vor allem Horrorfans nicht entgehen lassen sollten.