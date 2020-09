Torchlight 3 erscheint am 13. Oktober

Perfect World Entertainment und Echtra Games haben verkündet, dass Torchlight 3 am 13. Oktober erscheinen wird.

Na, wartet ihr auf den Release des Action-RPGs Torchlight 3? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Das Spiel verlässt am 13. Oktober den Early Access und erscheint für PC, Xbox One und PlayStation 4. Später dieses Jahr wird der Titel auch für Nintendo Switch erscheinen

“Die finale Veröffentlichung von Torchlight 3 wäre ohne die unglaubliche Arbeit des Echtra-Teams und unsere außergewöhnlichen Spieler des Early Access’ nicht möglich gewesen”, sagt Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer des Torchlight-Franchises.

“Wir haben unser Herzblut in dieses neue Abenteuer fließen lassen und die Unterstützung der Spieler bei der Entwicklung des Spiels war überwältigend. Bei den signifikanten Änderungen, die wir während des Early Access’ an Torchlight 3 vorgenommen haben, haben wir uns viel Mühe gegeben, das Feedback der Spieler so gut wie möglich vor dem Start des Spiels umzusetzen. Wir können es kaum erwarten, alle Spieler nächsten Monat an der Front willkommen zu heißen!”

Hier die Features des Spiels:

Bereisen der Front: Spieler erforschen die Wildnis, spielen mit Freunden und sammeln Materialien, um Beute herzustellen oder verwenden magische Karten, um unbekannte Dungeons zu betreten. Sie können zudem ihre Beute in der Stadt vorzeigen.

Bau und Aufwertung des Forts: Spieler erhalten ihr eigenes Fort, in dem sie ihre Ausstattung aufwerten können. Sie können ihr Fort individuell anpassen, um es ihren Freunden und der Welt stolz zu zeigen. Es gibt Denkmäler der Macht, Begleiterunterkünfte und mehr.

Die Wahl eines Relikts: Relikte sind Gegenstände mit großer Macht, die den Spielern aktive und passive Fähigkeiten verleihen. Spieler wählen aus den fünf Relikten zu Beginn ihrer Reise eines aus und verwenden Fähigkeitspunkte, um die Fähigkeiten ihres Relikts freizuschalten oder zu verbessern. Das Relikt ist ein wichtiger Bestandteil für die Charakterstrategie.

Sammeln epischer Ausrüstung: Spieler rüsten sich mit einer Vielzahl an Rüstungen und Waffen von der Front aus, einschließlich bezaubernder Hüte, Kleidungsstücke für Begleiter und einzigartiger Lokomotor-Optionen. Spieler können aus einem breiten Arsenal an Waffen auswählen, die ihrem Spielstil und Klassenbuild entsprechen. Mit über einhundert legendären Gegenständen erlangen Spieler spezielle Fähigkeiten, um individueller und mächtiger zu werden.

Die Begleiter sind wieder dabei: Auf ihrem Weg zu Ruhm und Reichtum kämpfen treue Begleiter an der Seite der Spieler. Jede Spezies gibt es in einer Vielzahl von Farben und Stilen. Durch zusätzliche Fähigkeiten und Ausrüstung können diese treuen Begleiter noch stärker und widerstandsfähiger für den gemeinsamen Kampf gegen die Feinde gemacht werden. Außerdem besitzen Begleiter ihr eigenes Inventar für Gegenstände und Spieler können ihre Begleiter in der Stadt Gegenstände verkaufen lassen.

Geburt des Helden: Mit vier Klassen, aus denen die Spieler wählen können, 20 Klassen- und Relikt-Kombinationen – jede mit einem einzigartigen Spielstil – und einer vielfältigen Auswahl für Fertigkeitspunkte, gilt es klassenspezifische Mechaniken zu nutzen, um den Schaden und die Überlebenschancen zu maximieren. Torchlight 3 erlaubt Spielern, epische Ausrüstung zu sammeln, Reliktkräfte auszuwählen und Ausstattungen anzupassen, um einen einzigartigen Kampfstil für ihre Helden zu erschaffen.

