Zum Start der PS5 solltet ihr euch die PS Plus-Collection nicht entgehen lassen

Son yhat gestern die PS Plus-Collection angekündigt, die zum Start der PlayStation 5 verfügbar sein wird.

Gestern wurde im Rahmen des PS5 Showcases nicht nur der Preis und der Release-Termin der PlayStation 5 genannt, sondern auch die PS Plus-Collection vorgestellt.

Hier handelt es sich um ein Bonusprogramm für Abonnenten von PlayStation Plus. Wenn ihr ein Abo besitzt und euch die PS5 holt, dann könnt ihr zum Start der Konsole kostenlos zahlreiche PS4-Hits zocken.

Offiziell heißt es dazu: “Für PlayStation Plus-Mitglieder haben wir ein spezielles neues Angebot für PS5 – die PlayStation Plus-Collection. PS5-Besitzer mit PS Plus können eine kuratierte Bibliothek von PS4-Spielen herunterladen und spielen, die diese Generation definiert haben: Dort seht ihr Spiele wie Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 und viele mehr. Die PS Plus-Sammlung ist ein zusätzlicher Vorteil zu den bestehenden PS4-Vorteilen, die PS Plus-Mitglieder für einen einzigen Abonnementpreis erhalten.”

Folgende PS4-Spiele sind zum Start für die PS5 erhältlich:

God of War

Bloodborne

Days Gone

Until Dawn

Detroit: Become Human

Battlefield 1 Infamous

Second Son

Monster Hunter: World

Arkham Knight

Last Guardian

The Last of Us Remastered

Persona 5

Resident Evil 7

Uncharted 4

Fallout 4

Ratchet & Clank

Hier der Trailer dazu:

Ziemlich cool, oder? Holt ihr euch die PS5 zum Start? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Wann ist die PS5 erhältlich?

Sony hat den Release-Termin der PlayStation 5 verraten. So soll die Konsole am Konsole am 12. November 2020 in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erscheinen. Der weltweite Release findet am 19. November 2020 statt.

Wieviel kostet die PS5?

Auch den Preis für die Next-Gen-Konsole hat Sony verkündet. Demnach wird die PS5 Digital Edition wird für 399,99 EUR erhältlich sein und die PS5 mit einem Ultra HD Blu-ray-Laufwerk soll 499,99 EUR kosten. Vorbestellungen sind ab heute bei ausgewählten Einzelhändlern möglich.

Weitere Infos zum PS5 Showcase haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Dank dieser Collection können Abonnenten von PlayStation Plus gleich zum Start der PS5 absolute Hits zocken und das ist ziemlich cool.