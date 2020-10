Amazon-Prime-Mitglieder erhalten 6 kostenlose Horrorspiele

Amazon hat angekündigt, dass Amazon-Prime-Mitglieder sechs kostenlose Horrorspiele erhalten.

Falls ihr Amazon Prime nutzt, dann solltet ihr euch bei Gelegenheit mal wieder bei Prime Gaming anmelden. Dort gibt es aktuell nämlich sechs kostenlose Horrorspiele.

Ihr könnt euch die Titel Deadlight: Director’s Cut, Layers of Fear, Kona, Silver Chains, Dead Age, und The Darkside Detective kostenlos schnappen und sie für immer behalten.

Nachfolgend findet ihr ein paar Infos zu den Spielen.

Deadlight: Director’s Cut

“Ein Zombie-Ausbruch hat alle Hoffnungen auf ein normales Leben zunichte gemacht. Nun ist Überleben die einzige Option. Renne, schleiche und kämpfe dich durch diese prächtige, düstere, zerstörte Welt der Untoten auf der Suche nach Randalls Familie.”

Layers of Fear

“Layers of Fear ist ein psychedelisches Horrorspiel in der ersten Person, das stark auf der Geschichte und auf Erkundung aufbaut. Vertiefe dich in den Geist eines verrückten Malers und entdecke die Geheimnisse seines Wahnsinns in einer weitläufigen und sich vor deinen Augen windenden und wandelnden viktorianischen Villa. Erblicke die Visionen, Ängste und Schrecken, die den Maler plagen, und beende sein Meisterwerk, an dessen Vollendung er so lange gearbeitet hatte.”

Kona

“Nordkanada, 1970. Ein heftiger Schneesturm jagt über den Atâmipêk-See hinweg. Übernehmen Sie die Rolle eines Privatdetektivs und erkunden Sie das unheimliche Dorf. Untersuchen Sie unwirkliche Ereignisse und führen Sie einen Kampf ums Überleben gegen die Elemente. Kona ist eine eiskalte, interaktive Geschichte, die Sie so schnell nicht vergessen werden.”

Silver Chains

“Nachdem er mit seinem Auto bei einem Unwetter von der Straße abkommt und gegen einen Baum kracht, wacht Peter in einer alten verlassenen Villa irgendwo in England auf. Er kann sich weder erinnern, warum, noch wie er hier hergekommen ist, doch schon sehr bald muss er herausfinden, dass das Haus nicht so verlassen ist wie es scheint. Während er nach einem Weg hinaus sucht, enthüllt Peter Stück für Stück die dunklen Geheimnisse der Villa und welche schrecklichen Ereignisse hier vorgefallen sind.”

Dead Age

“Überlebe eine Zombie-Apokalypse mit “Final Fantasy”-artigen Rundenkämpfen und dramatischem Permanent Death. Manage Überlebende, übernimm gefährliche Quests auf der Suche nach Ressourcen, Nahrung und neuen Verbündeten, stelle Ausrüstung her, triff harte Entscheidungen, verteidige dein Camp gegen Zombiehorden und erlebe nichtlineare Rogue-Lite-Elemente (vergleichbar mit FTL). Ein innovatives Indie-Survival-RPG!”

The Darkside Detective

“Wo sich die Kultisten verkriechen, wo die Dämonen hausen, wo die Okkulten … okkultieren? ähm Überall dort findest du Detective Francis McQueen, den Chefermittler der kriminell unterfinanzierten Darkside Division. Wenn das Böse an die Türen der Einwohner von Twin Lakes City klopft – sogar wenn es sich nur vor den Läden herumtreibt oder die düsteren Gassen unsicher macht – dann ist er zur Stelle, um die Fälle zu untersuchen, die sonst niemand annimmt. – Er ist der Darkside Detective!”

Übrigens: Es gibt auch neue neue Gegenstände für Roblox, Valorant, Apex Legends und andere Titel.

Über diesen Link gelangt ihr zu den neuen Inhalten.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Prime Gaming” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier sind ein paar coole Spiele dabei. Vor allem Deadlight und Layers of Fear lohnen sich.