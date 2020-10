Amnesia: A Machine for Pigs und Kingdom New Lands gibt es demnächst kostenlos

Epic Games bietet demnächst die zwei Spiele Amnesia: A Machine for Pigs und Kingdom New Lands kostenlos im Epic Games Store an.

Aktuell bietet Epic die Spiele Abzu und Rising Storm 2: Vietnam kostenlos im Epic Games Store an. Diese zwei Titel könnt ihr noch bis zum 15. Oktober abstauben. Danach werden zwei neue Games angeboten.

Vom 15. Oktober bis zum 22. Oktober könnt ihr euch Amnesia: A Machine for Pigs und Kingdom New Lands kostenlos holen. Hier ein paar Infos zu den Spielen:

Amnesia: A Machine for Pigs

“Wir schreiben das Jahr 1899 …

Vom Fieber geschüttelt und von Träumen von einer obskuren, höllischen Maschine verfolgt, erwacht der wohlhabende Unternehmer Oswald Mandus in seinem Bett. Gemartert von Traumbildern einer desaströsen Reise nach Mexiko, zerbrochen an den geplatzten Träumen einer industriellen Vision und gepeinigt von Schuld und einer Tropenkrankheit, findet er sich nach dem Erwachen in einem noch schlimmeren Albtraum wieder. Das Haus ist leer, doch der Boden unter ihm vibriert nach dem Willen einer teuflischen Maschine. Sicher weiß er nur, dass seine Kinder in großer Gefahr sind und dass er sie retten muss.”

Zur Produktseite im Epic Games Store

Kingdom New Lands

“Man erzählt sich Geschichten von entfernten Inseln, deren

Mysterien nur auf die Erkundung warten. Herrscher werden

die gebündelte Stärke ihrer Untertanen benötigen, um fortzusegeln

und neue Königreiche in diesen neuen Landen zu finden.

Sei mutig, Herrscher, und kämpfe bis zum bitteren Ende,

damit es nicht dein Land ist, das erobert wird.

Kingdom ist ein minimalistisches Mikrostrategiespiel mit moderner Retroästhetik und Hintergrundmusik. Du schlüpfst in die Rolle eines Monarchen und versuchst, sein Königreich aus dem Nichts aufzubauen, indem du die Welt erkundest, treue Untertanen anwirbst und die nächtlichen Angriffe der Habgierigen abwehrst.”

Zur Produktseite im Epic Games Store

Das denken wir:

Das sind zwei tolle Spiele, die man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn sie kostenlos angeboten werden.