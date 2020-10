Apex Legends: Crossplay ist ab dem 6. Oktober verfügbar

EA und Respawn Entertainment haben verkündet, dass die Crossplay-Funktion von Apex Legends nächste Woche in die Beta-Phase gehen wird.

Falls ihr Apex Legends auf dem PC spielt und gerne mit einem Kumpel zocken würdet, der den Battle-Royale-Shooter auf der PS4 spielt dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Das ist ab nächster Woche möglich.

Am 6. Oktober geht nämlich Crossplay an den Start. Dann können Spieler auf PlayStation, Xbox und Origin miteinander spielen. Im selben Zug wurde auch ein neues Ingame-Event angekündigt. Dazu heißt es: “Anlässlich der Einführung von Crossplay beginnt das neue Ingame-Sammel-Event ‘Zubehörmarkt’ ebenfalls am 6. Oktober und läuft bis zum 20. Oktober. Es umfasst den neuen und befristeten Flashpoint-Modus, in dem die Gesundheit der Spieler in riesigen Flashpoint-Zonen regeneriert wird. Dadurch müssen sie sich auf der Karte anders bewegen, um am Leben zu bleiben. Außerdem feiern im Rahmen des Events Caustics Erbstück und weitere Event-exklusive Objekte ihr Debüt.”

Mit dieser Meldung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Weitere Infos zur neuen Saison findet ihr im offiziellen Blogbeitrag.

Cool, dass man nun die Möglichkeit hat, auf verschiedenen Systemen miteinander zu zocken.