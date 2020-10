Apex Legends: Respawn kündigt Saison 7 für den 5. November an

in

Respawn hat kürzlich angekündigt, dass die Saison 7 in Apex Legends Anfang November an den Start geht.

Falls ihr den Battle-Royale-Shooter Apex Legends spielt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Die Saison 7 geht bereits am 5. November mit zahlreichen Neuerungen an den Start.

Beispielsweise dürft ihr euch mit der nächsten Season über die neue Legende Horizon freuen. Offiziell heißt es zu Horizon: “Als ihr Heimatplanet Olympus unter einer schweren Energiekrise leidet, reist Horizon mit ihrem robotischen Gefährten N.E.W.T. in ferne Länder, um seltene Kristalle zum Beenden der Krise zu finden. Horizon lässt ihren Sohn zurück und wagt – beseelt von dem Gedanken, ihre Familie und ihre Heimat zu retten – eine Reise ins Ungewisse. Als ein Verrat das glückliche Ende ihrer Reise verhindert, kommt Horizon als Verlorene in der Zeit nach Hause zurück und setzt fortan alles daran, zu ihrem Sohn zurückzukehren.”

In diesem Video erfahrt ihr mehr über die Geschichte der neuen Legende:

Neben Horizon findet mit der nächsten Saison auch die neue Karte Olympus den Weg ins Spiel. Hier handelt es sich um eine prächtige Stadt in den Wolken.

Übrigens: Ab Saison 7 ist Apex Legends auch auf Steam verfügbar und eure Origin-Fortschritte werden übernommen.

Über diesen Link erfahrt ihr mehr zur Season.

Apex Legends ist ein Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter, in dem legendäre Charaktere am Rande des Grenzlands um Ruhm und Reichtum kämpfen. Das Spiel ist kostenlos für Xbox One, PS4 und PC verfügbar.

