Assassin’s Creed Valhalla: Freut euch schon mal auf den Fotomodus

Kürzlich wurden neue Screenshots aus Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht, die ziemlich beeindruckend aussehen.

Natürlichn wird es auch in Assassin’s Creed Valhalla wieder einen Fotomodus geben und einen kleinen Ausblick darauf bekommen wir durch neue Screenshots, die Raphael Lacoste kürzlich auf Twitter veröffentlichte.

Raphael Lacoste ist der Art Director von Assassin’s Creed: Valhalla und auf Twittter schreibt er: “Ein paar Ausblicke, machen Sie sich bereit, um den Fotomodus zu rocken”.

Dazu wurden einige beeindruckende Screens aus dem Spiel veröffentlicht. Hier die entsprechenden Tweets:

Man sollte beachten, dass diese Bilder sehr komprimiert sind und somit nicht die finale Qualität des Spiels zeigen. Trotzdem beeindrucken schon jetzt die zahlreichen Details. Oder was denkt ihr?

In Valhalla übernehmt ihr die Rolle von Eivor, der unter Wikingern aufgewachsen und erzogen wurde. Ihr müsst euren Clan aus dem eisigen Ödland Norwegens in eine neue Heimat auf dem fruchtbaren Boden Englands im neunten Jahrhundert führen. Dazu heißt es: “Gründe deine Siedlung und erobere dieses feindselige Land mit allen Mitteln, um dir deinen Platz in Walhall zu verdienen.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Grafisch hat Assassin’s Creed Valhalla auf jeden Fall einiges zu bieten. Hoffen wir mal, dass das Spiel auch spielerisch überzeugen kann.