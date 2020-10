Baldur’s Gate 3: Das sind die Völker und Klassen der Early Access (Day 1)

in

Kürzlich wurden die Völker und Klassen verraten, die zu Beginn der Early-Access-Phase von Baldur’s Gate 3 enthalten sein werden.

In wenigen Tagen startet die Early-Access-Phase des rundenbasierten Rollenspiels Baldur’s Gate 3 und aus diesem Grund wurden nun die Völker und Klassen bekannt gegeben, die ab Tag 1 verfügbar sein werden.

Nachfolgend findet ihr alle wichtigen Infos dazu:

Mensch

Menschen sind in Faerûn am häufigsten anzutreffen und erhalten von den langlebigeren Völkern oft immensen Gegenwind. Sie behaupten sich allerdings mit Zähigkeit, Kreativität und ihrer großen Anpassungsfähigkeit.

Githyanki

Githyanki sind eindrucksvolle Krieger aus der Astralebene mit legendären Silberschwertern, die dafür berühmt sind, auf roten Drachen zu reiten. Ihr Ziel ist die vollständige Vernichtung aller Gedankenschinder, deren uraltes Reich die Githyanki einst versklavt und ihr Volk gespalten hatte.

Elf

Hochelfen

Als Nachkommen des mystischen Feywild schätzen Hochelfen Magie in allen Formen und sogar jene unter ihnen, die sich nicht mit der Studie der Magie beschäftigen, können das Gewebe manipulieren.

Waldelfen

Die einsiedlerischen weisen Waldelfen leben hauptsächlich in den Wäldern Faerûns. Dank harter Ausbildung sind sie sowohl Meister des Bogenschießens als auch der Tarnung und besitzen übernatürliche Schnelligkeit.

Drow

Seldarine-Drow

Als Elfen des Unterreichs sind die Drow das Ergebnis der Spaltung zwischen den Gottheiten Corellon Larethian und Lolth. Lolths Verrat hat die Drow unter die Erde getrieben, wo sie kriegerische Fraktionen bilden. Seldarine-Drow sind auf der Suche nach Verbündeten in ganz Faerûn, sie wollen ihren Konflikt mit Lolth – und untereinander – um jeden Preis beilegen.

Lolth Verschworene Drow

Diese Drow, die in Lolths großem Kult im Unterreich aufgewachsen sind, preisen die Tugenden ihrer korrupten und gnadenlosen Göttin und versuchen, alle anderen Drow unter ihre Herrschaft zu zwingen. Lolth verleiht ihren Anhängern lebhafte rote Augen, in der Hoffnung, dass ihr bloßer Anblick jedes Volk in Faerûn das Fürchten lernt.

Halbelf

Halbhochelf

Zwar ist diesen Halbelfen Feywild eine Generation fremder als noch ihren Eltern, sie besitzen aber immer noch einen Funken Magie.

Waldhalbelf

Das Blut des Waldes fließt selbst in den Adern der nächsten Generation. Diese Halbelfen haben die Flinkheit ihres elfischen Elternteils geerbt, ziehen aber häufig lieber durch die Welt, statt in verborgenen Enklaven zu leben.

Halb-Drow

Halb-Drows entstehen meistens aus einem Bündnis zwischen Seladrine-Drows und einem Partner von der Oberfläche. Obwohl Halb-Drows meist einige magische Fähigkeiten erben, werden sie in der Regel nicht im Unterreich aufgezogen.

Zwerg

Goldzwerg

Goldzwerge sind für ihr Selbstbewusstsein und scharfen Sinne bekannt. Ihre Kultur schätzt Werte wie Familie, Rituale und Handwerkskunst.

Schildzwerg

Schildzwerge haben einen tiefen Fall hinter sich. Sie mussten einige ihrer uralten Königreiche in Kriegen gegen Goblins und Orks aufgeben. Diese Verluste haben zu einer sehr zynischen Mentalität geführt, jedoch nehmen Schildzwerge alles auf sich, um die Heimat ihrer Vorfahren wiederherzustellen.

Halbling

Leichtfuß-Halbling

Leichtfuß-Halblinge stehen trotz ihrer Vorliebe zur Heimlichkeit gerne im Rampenlicht. Sie lieben es zu reisen und viele haben sich in ganz Faerûn einen Namen gemacht.

Starkherz-Halbling

Der Legende nach soll Zwergenblut den Starkherz-Halblingen ihre Zähigkeit verliehen haben. Sie verfügen über eine gewisse Resistenz gegen Gift, haben große Ausdauer und können sich sehr gut alleine behaupten.

Tiefling

Asmodeus-Tiefling

Die Asmodeus-Tieflinge sind an Nessus gebunden, die tiefste Schicht der Höllen. Sie verbreiten Feuer und Dunkelheit, so wie der berüchtigte Erzteufel höchstpersönlich.

Mephistopheles-Tiefling

Mephistopheles-Tieflinge sind Nachfahren des Erzteufels Mephistopheles und haben eine besondere Affinität zur Arkanen Magie.

Zariel-Tiefling

Tieflinge, die an Zariel gebunden sind, besitzen die Stärke, die für den Krieg erforderlich ist. Sie können sengende Flamme kanalisieren, um ihre Gegner zu bestrafen.

Übrigens: Die Fantasy-Völker in Baldur’s Gate 3 basieren auf 3D-Scans echter Schauspieler und Models.

Alena Dubrovina, Lead Character Artist bei Larian Studios, erklärt dazu: “Als die cinematischen Dialoge für Baldur’s Gate 3 eingeführt wurden, wurde uns klar, dass wir einen gigantischen Qualitätssprung mit unserem Charakter-Artwork machen müssen. Wir wollten, dass die Charaktere bestmöglich aussehen und haben daher die Latte sehr hoch gesetzt. Wir mussten sehr innovativ sein, um eine solch große Auswahl in der von uns gewollten Qualität möglich zu machen.”

“Wir haben uns dazu entschieden, für unsere Produktion Gesichter zu scannen, damit diese so realistisch wie möglich aussehen. Wir haben 40 Menschen unterschiedlichsten Alters und Ethnizität gescannt. Bei unserer Suche nach passenden Models haben wir vor allem nach Gesichtern gesucht, die etwas Einzigartiges hatten, oder aber auf viele verschiedene Charaktere passen würden.”

“Schlussendlich haben wir damit dann 150 einzigartige Köpfe für unterschiedlichste Völker gestaltet und diese Zahl wird noch größer werden. Einige der gescannten Köpfe haben ihre Gesichtszüge so beibehalten, andere haben wir als Anfangspunkt genutzt, um neue Gesichter zu gestalten. Wir haben die Daten auch für uns als Referenz benutzt, denn der beste Bildhauer ist noch immer die Natur.”

Der Titel wurde bisher nur für PC und Google Stadia angekündigt. Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zu Baldur’s Gate 3 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Fans von rundenbasierten Rollenspiele sollten unbedingt einen Blick auf Baldur’s Gate 3 werfen. Hier erwartet euch ein umfangreicher Titel mit vielen interessanteen Gameplay-Elementen und Charakteren.