Baldur’s Gate 3: Early Access ab sofort verfügbar

Kürzlich wurde die Early-Access-Phase des rundenbasierten Rollenspiels Baldur’s Gate 3 gestartet.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Fans von Rollenspielen: Baldur’s Gate 3 ist auf Steam, GOG, Google Stadia und Mac in die Early-Access-Phase gestartet. Mit anderen Worten: Ihr könnt nun den ersten Akt des Spiels zocken, der etwa 25 Stunden Inhalt, 46.000 Dialogzeilen in englischer Sprache, 600 NPCs und 146 Zaubersprüche und Aktionen umfasst.

Die Charaktererstellung ermöglicht es euch, aus 16 Rassen und Unterrassen sowie sechs verschiedenen Klassen mit jeweils eigenen Unterklassen zu wählen.

Zum Start der Early Access heißt es: “Die heutige Veröffentlichung im Early Access markiert den Beginn einer langen Reise zum vollständigen Release des Spiels. In direkter Zusammenarbeit mit der Community wird das Team das Spiel ständig weiterentwickeln und verbessern, und dabei immer wieder neue Inhalte hinzufügen. Ein RPG dieser Größe, mit so vielen Möglichkeiten, lebt durch das Feedback, durch das neue Features und Korrekturen schrittweise zum Spiel hinzugefügt werden. Der frühe Zugang gibt Spielern die Chance, an der Entwicklung teilzunehmen und dem Team die Möglichkeit, verschiedene Spielideen mit einer Live-Community zu erforschen.

Mit einem Parasiten, der in ihre Gehirne eingepflanzt wurde, wachen die Spieler an Bord eines brennenden Nautiloidenschiffes auf, rasen durch die Hölle und stehen im Mittelpunkt eines epischen Kampfes zwischen Mind Flayers und roten Drachen. Und das wird nur der Anfang ihrer Reise sein. Bei ihrer Rückkehr in die Vergessenen Reiche werden die Spieler in einer Geschichte über Kameradschaft und Verrat, Opfer und Überleben – und die Verlockung absoluter Macht – auf viele Herausforderungen stoßen.”

