Blair Witch und Ghostbusters gibt es demnächst kostenlos

Epic Games hat angekündigt, dass es demnächst die zwei Spiele Blair Witch und Ghostbusters kostenlos im Epic Games Store gibt.

Passen zu Halloween bietet Epic Games in wenigen Tagen die Spiele Blair Witch und Ghostbusters The Video Game Remastered gratis im Epic Games Store an. Das Angebot startet am 29. Oktober und endet am 5. November. Nachfolgend findet ihr ein paar Infos zu den beiden Spielen.

Blair Witch

“Wir schreiben das Jahr 1996. Ein kleiner Junge verschwindet im Black Hills Forest in der Nähe von Burkittsville, Maryland. Du schlüpfst in die Rolle von Ellis, einem ehemaligen Polizeibeamten mit einer turbulenten Vergangenheit, und nimmst an der Suche teil. Was als gewöhnliche Suchaktion beginnt, verwandelt sich schon bald in einen Albtraum, in dem du gezwungen bist, dich deinen Ängsten und der Hexe von Blair zu stellen – einer mysteriösen Macht, die den Wald heimsucht …”

Ghostbusters: The Video Game Remastered

“Das beliebte und gefeierte Ghostbuster-Videospiel ist zurück – und für die Epic Games store neu aufbereitet!

Schnallt euch euer Protonen-Pack nochmal an und unterstützt die Ghostbusters dabei, New York zu retten – zusammen mit den gleichen Stimmen und Gesichtern von damals!”

Das denken wir:

Hier erwarten euch zwei coole Spiele, die euch für zahlreiche Stunden unterhalten werden. Falls ihr euch an Halloween gruseln wollt, dann solltet ihr vor allem Blair Witch ausprobieren.