Boundary: Hier sind 6 Minuten aus dem Weltraum-Ego-Shooter

Kürzlich wurde ein neues Video zum kommenden Weltraum-Ego-Shooter Boundary veröffentlicht, das viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Boundary ist ein reiner Multiplayer-Ego-Shooter, der euch als schwer bewaffneten Astronautenins All schickt. Der Clou: Die Kämpfe finden in der Schwerelosigkeit statt. Dadurch ergeben sich spielerisch ein paar interessante Möglichkeiten.

Das Spiel bietet anpassbare Loadouts, Waffen und Munitionstypen. Abgesehen davon gibt es sechs Astronautenklassen, aus denen ihr in den Spielmodi Free For All, Team Deathmatch, Facility Capture und Orbital Purge wählen könnt.

Nun wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, in dem wir sechs Minuten aus dem Spiel zu sehen bekommen. Und wenn ihr mich fragt, sieht das Ganze schon ziemlich gut aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Boundary soll noch im Laufe dieses Jahres für den PC und die PlayStation 4 erscheinen.

Das denken wir:

Das Konzept ist interessant und die neuesten Spielszenen sehen sehr vielversprechend aus. Shooter-Fans sollten den Titel im Blick behalten.