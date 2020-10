Call of Duty: Black Ops Cold War – 2-Spieler-Koop-Modus “Zombies Onslaught” zeitexklusiv auf PS4 und PS5

in

Kürzlich wurde bekannt, dass der Modus “Zombies Onslaught” in Call of Duty: Black Ops Cold War zeitexklusiv für PS4 und PS5 erscheint.

Falls ihr den 2-Spieler-Koop-Modus “Zombies Onslaught” im kommenden Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops Cold War gleich am Release-Tage spielen wollt, dann müsst ihr euch die PS4- oder PS5-Version holen. Warum? Ganz einfach: Der Modus erscheint zeitexklusiv für die Sony-Konsolen. Erst am 1. November 2021 wird der Modus für andere Systeme freigeschaltet.

In “Zombies Onslaught” erwartet euch Koop-Zombie-Erlebnis für zwei Spieler, in dem die Karten des Multiplayer-Modus von untoten Horden des klassischen Call of Duty Zombies-Modus gestürmt werden.

Offiziell heißt es dazu: “In Zombies Onslaught erscheint ihr und ein weiterer Operator mit eurer selbst gewählten Ausrüstung an einem von mehreren Orten aus verschiedenen Multiplayer-Karten. Es handelt sich um die gleiche Ausrüstung, die ihr auch im traditionellen Zombies und Multiplayer tragt, komplett mit eurer bevorzugten Primärwaffe – sei es ein Maschinengewehr, ein schweres Scharfschützengewehr oder andere voll funktionstüchtige Waffen für die Zombiejagd.

Sobald ihr drin seid, beginnt der Ansturm; die Dark Aether-Sphäre sperrt euer Zweierteam in einem abgegrenzten Bereich auf der Karte ein, wo die Untoten auftauchen werden. Wenn ihr die Zombies tötet, wird die Sphäre mächtiger. Wenn ihr genug Zombies tötet, bewegt sich die Sphäre. Solange ihr in der Sphäre seid, erleidet ihr keinen Schaden durch das Dark Aether außerhalb der bestimmten Kartenzone. Die Sphäre beschützt diese Zone und hält die Spieler am Leben, während sie immer stärkeren untoten Feinden gegenüberstehen. Mit jeder „Welle“ werden die Zombies widerstandsfähiger, schneller und tödlicher.”

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels. Der Release findet am 13. November für PC und Konsolen statt.

Die ersten Szenen aus “Zombies Onslaught” sehen ganz vielversprechend aus. Dass dieser Modus jedoch zeitexklusiv für PlayStation-Konsolen erscheint, ist ziemlich unfair gegenüber Spielern, die auf anderen Systemen zocken.