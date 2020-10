Call of Duty: Black Ops Cold War – Der Zombies-Modus wurde vorgestellt

in

Activision und Treyarch haben den Zombies-Modus im kommenden Spiel Call of Duty: Black Ops Cold War offiziell vorgestellt.

In Call of Duty: Black Ops Cold War erwartet euch nicht nur eine Kampagne und ein Multiplayer-Modus, sondern auch der Koop-Modus Zombies, in dem ihr euch mit Freunden Horden von Untoten stellen müsst.

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, wurde kürzlich in einem Video präsentiert, das ihr unter diesen Zeilen findet. Unter anderem erwarten uns komplett neue Charaktere und eine völlig neue Story .

Dazu heißt es: “Als ein Teil von Requiem, einem von der CIA unterstützten internationalen Team unter der Leitung von Grigori Weaver aus der ursprünglichen Black Ops-Geschichte, erkunden Mitarbeiter einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der verwüstet wurde. Doch dafür ist nicht nur die Zeit verantwortlich…

Während ihr die unnatürlichen Phänomene bekämpft, die in diesem Bunker orherrschen, untersuchen die Mitglieder des Requiem-Teams, was sich unter dieser Struktur befindet, die nach Jahrzehnten zusammengebrochen ist. Sollte dies gelingen, könnte Requiem jahrzehntealte Geheimnisse aufdecken, die die globale Ordnung auf den Kopf stellen werden.

Zur gleichen Zeit tritt eine von der Sowjetunion geführte Division und Rivale von Requiem, die Omega-Gruppe, in den Kampf. Die Omega-Gruppe hat auch ein großes Interesse daran, die ungeklärten Ereignisse und Anomalien, die sich weltweit immer weiter manifestieren, zu untersuchen und für sich selbst zu nutzen.”

Es wird Feld-Upgrades geben,die euch beispielsweise beim Ausweichen oder Heilen und Wiederbeleben helfen. Diese lädt man auf, indem man Zombies tötet. Abgesehen davon kehrt die Pack-a-Punch Maschine zurück, mit der ihr eure Waffe transformieren könnt. Übrigens haben jetzt alle Waffen eine Seltenheitsstufe. Je höher die Seltenheit, desto größer der Schaden.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Was haltet ihr von den ersten Spielszenen? Teilt es uns in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen aus dem Zombie-Modus sehen sehr interessant aus. Hier erwarten uns intensive Koop-Matches.