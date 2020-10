Call of Duty: Black Ops Cold War – Seht euch hier den Launch-Trailer an

Activision hat kürzlich den Launch-Trailer zum kommenden Ego-Shooter Call of Duty: Black Ops Cold War veröffentlicht.

Das Warten auf Call of Duty: Black Ops Cold War hat bald ein Ende und darum wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht, den wir euch nicht vorenthalten möchten.

Dieser gibt einen guten Eindruck davon, was uns im Spiel erwartet: Action am laufenden Band. Zum Spiel heißt es: “1981: Der Kalte Krieg ist auf seinem Höhepunkt. Weltmächte kämpfen um die Kontrolle und eine verborgene Bedrohung zeichnet sich ab. In Call of Duty: Black Ops Cold War übernehmen die Spieler abstreitbare Operationen und führen die Kämpfe, die nie stattgefunden haben, um eine jahrzehntelang geplante Verschwörung aufzudecken.

In der Einzelspieler-Kampagne erleben wir die Geschichte der Black Ops-Helden Alex Mason, Frank Woods und Jason Hudson, die den Spuren eines rätselhaften Feindes namens Perseus folgen.

Im Mehrspielermodus erwarten uns 6v6-, 12v12- und 40-Spieler-Feuertrupp-Gefechte, die uns um die ganze Welt führen – von den Wüsten Angolas bis hin zum eisigen Schwarzen Meer.

Hier der Launch-Trailer:

Holt ihr euch Cold War? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels. Cold War erscheint am 13. November für PC und Konsolen.

Das denken wir:

Die bisher gezeigten Spielszenen versprechen einen cool inszenierten Actiontrip. Noch lässt sich aber nicht sagen, ob die hohen Erwartungen erfüllt werden können.