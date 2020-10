Call of Duty feiert Halloween mit “Haunting of Verdansk”

Kürzlich wurde das neue Halloween-Event “Haunting of Verdansk” in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare gestartet.

Natürlich wird auch in Call of Duty Halloween gefeiert und zwar mit dem Event “Haunting of Verdansk” freuen. Dieses Event, das am 20. Oktober an den Start ging, bringt unter anderem Elemente aus Filmen wie “Saw” und “Texas Chainsaw Massacre” ins Spiel.

Das Update beinhaltet auch den zeitlich begrenzten Modus Zombie Royale. Zombie Royale ist wie Battle Royale, aber mit Untoten. Mit anderen Worten: Gefallene Spieler kommen als Untote zurück. Es gibt also keinen Gulag. Übrigens kämpft man jetzt im Dunkeln.

Abgesehen davon gibt es spezielle “Süßes oder Saures”-Versorgungspakete, die in verschiedenen Gebieten von Verdansk spawnen und besondere Belohnungen enthalten können.

Darüber hinaus treiben Billy die Puppe aus den “Saw”-Filmen und Leatherface aus “Texas Chainsaw Massacre” ihr Unwesen in Verdansk.

Im nachfolgenden Trailer bekommt ihr zu sehen, was euch sonst noch so erwartet.

Das Event endet am 3. November 2020.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zu Call of Duty haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier haben sich die Entwickler wieder einiges einfallen lassen. Horrorfans werden mit diesem Event sicher auf ihre Kosten kommen.