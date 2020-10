Cyberpunk 2077: In diesem Werbespot lädt euch Keanu Reeves nach Night City ein

in

CD Projekt RED hat kürzlich einen neuen Werbespot zum kommenden Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht.

Wenn ihr auf Rollenspiele steht, dann könnt ihr es mit Sicherheit kaum erwarten, bis Cyberpunk 2077 in den Händlerregalen steht. Leider müssen wir uns bis zum Release noch ein paar Wochen gedulden, aber nun wurde ein cooler Werbespot veröffentlicht, in dem uns Keanu Reeves himself nach Night City einlädt.

Der Schauspieler übernimmt im Spiel die Rolle des mytseriösen Charakters Johnny Silverhand, dessen Absichten nicht ganz klar sind. Im Werbespot stellt er die Frage: “Was macht jemanden im Jahr 2077 zum Verbrecher?” Und er beantwortet sie auch gleich selbst: “Erwischt zu werden”.

Das Ganze ist ziemlich schön inszeniert und stimmt uns schon mal auf den Trip nach Night City ein. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier der Spot:

Übrigens: Das Werbevideo wurde während des ersten Spiels des diesjährigen NBA Finales zwischen Los Angeles Lakers und Miami Heat ausgestrahlt.

Cyberpunk 2077 erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant.

Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind. Abgesehen davon wird zu einem späteren Zeitpunkt ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next-Gen-Konsolen ausnutzt.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite.

Weitere News, Infos und Videos zu Cyberpunk 2077 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer das Cyberpunk-Setting mag, der sollte sich dieses Spiel auf keinen Fall entgehen lassen.