Der 3D-Side-Scrolling-Platformer Sakuna: Of Rice and Ruin erscheint im November

in

XSEED Games hat angekündigt, dass das Spiel Sakuna: Of Rice and Ruin im November erscheint.

Falls ihr mal wieder Lust auf einen Platformer habt, solltet ihr einen Blick auf den Titel Sakuna: Of Rice and Ruin werfen. In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle der stolzen, aber einsamen Erntegöttin Sakuna.

Sakuna wird mit einer Gruppe ausgestoßener Menschen auf eine gefährliche Insel verbannt. Dort muss sie Horden dämonischer Bestien ausrotten, die die Insel plagen. Dazu kann man verschiedene Waffen einsetzen und schnelle, schwere und besondere Angriffe miteinander verketten, um den Feinden den Garaus zu machen.

Abgesehen davon müsst ihr die magische “divine raiment” meistern, denn mit ihr könnt ihr nach fernen Plattformen greifen und Gefahren ausweichen.

Hier könnt ihr euch die ersten neun Minuten aus dem Spiel ansehen:

Sakuna: Of Rice and Ruin erscheint am 10. November.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Platformer” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein sehr interessanter Platformer mit einer tollen Optik. Das Spiel sollte man sich vormerken.