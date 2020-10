Die Demo des ARPGs Xuan-Yuan Sword VII entführt euch in die chinesische Mythologie

in

DOMO Studio und Softstar haben kürzlich eine Demo zum Action-RPG Xuan-Yuan Sword VII veröffentlicht.

Das Spiel Xuan-Yuan Sword VII soll noch irgendwann im Laufe dieses Jahres erscheinen, aber wer möchte, der kann den Titel schon jetzt ausprobieren. Und zwar wurde kürzlich eine Demo veröffentlicht, die einen guten Eindruck davon vermittelt, was uns im Spiel erwartet.

Im Third-Person-ARPG übernehmt ihr die Rolle von Taishi Zhao, einem ruhigen und zuverlässigen Schwertkämpfer, der versehentlich in ein tragisches Schicksal verwickelt war. “Um seine geliebte Familie zu beschützen, begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise in dieses chaotische Reich, um die Wahrheit zu finden”, heißt es offiziell dazu.

In diesem Spiel, das euch in die chinesische Mythologie entführt, kommen vor allem Action-Fans auf ihre Kosten, denn das Echtzeit-Kampfsystem sorgt für dynamische Kämpfe, in denen ihr ausweichen, blocken und im richtigen Moment zuschlagen müsst.

Wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt nachfolgendes Video, in dem Taishi Zhao auch gegen einen Boss antritt.

Und was sagt ihr? Sieht gar nicht übel aus, oder? Über diesen Link könnt ihr euch die Demo des Spiels herunterladen.

Das denken wir:

Wer das Setting mag und auf RPGs steht, der sollte die Demo auf jeden Fall ausprobieren. Hier erwarten euch interessante Charktere und viel Action.

