Die PS5 wurde in den ersten 12 Stunden öfter verkauft als die PS4 in den ersten 12 Wochen

Kürzlich wurde bekannt, dass die PS5 in den ersten 12 Stunden öfter verkauft wurde als die PS4 in den ersten 12 Wochen.

Wer bisher versuchte, die PlayStation 5 vorzubestellen, der hatte in der Regel kein Glück. Wenn die Sony-Konsole mal kurz verfügbar war, dann war sie bereits in wenigen Minuten wieder vergriffen. Nun wurde bekannt, dass die Next-Gen-Konsole in den ersten 12 Stunden häufiger verkauft wurde als die PS4 in den ersten 12 Wochen.

Gegenüber Reuters erklärte PlayStation-Chef Jim Ryan, dass trotz weltweiter wirtschaftlicher Probleme und einer Pandemie eine “sehr beträchtliche” Nachfrage nach der PS5 bestehe.

“Es kann durchaus sein, dass nicht jeder, der am Starttag eine PS5 kaufen möchte, eine finden kann.”

“Die Nachfrage, ausgedrückt durch die Vorbestellung, war sehr, sehr beträchtlich”, so Ryan. Der PlayStation-Chef weiter: “Es kann durchaus sein, dass nicht jeder, der am Starttag eine PS5 kaufen möchte, eine finden kann.”

Er fügte hinzu, dass das Unternehmen “so hart wie möglich” daran arbeite, um die Versorgung bis zum Jahresende hin sicherzustellen.

Was die kommenden PS5-Spiele betrifft sagte Jim Ryan: “Die Entwicklung von AAA-Spielen ist unglaublich kompliziert und schwierig.” Sony habe “über viele Jahre viele Lektionen gelernt”, die zur Sicherung des Launch-Lineups der PS5 beigetragen hätte.

Übrigens: Bisher ist nicht bekannt, wie häufig die Xbox Series X/S vorbestellt wurde. Aktuell ist aber zumindest die Xbox Series X ausverkauft. Die Xbox Series S hingegen ist noch bei vielen Händlern lieferbar.

Das denken wir:

Das ist ziemlich beeindruckend. Jetzt stellt sich nur die Frage, ob die Verkaufszahlen auch so hoch bleiben, wenn die Konsole wieder verfügbar ist. Auf jeden Fall legt die PS5 einen beeindruckenden Start hin.

