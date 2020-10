Die Xbox Series X ist nicht die letzte Konsole von Microsoft

Phil Spencer hat kürzlich verraten, dass die Xbox Series X nicht die letzte Konsole von Microsoft sein wird.

Obwohl Microsoft die Firmenpolitik in Bezug auf Games in letzter Zeit drastisch verändert hat und es mittlerweile möglich ist, Xbox-Spiele auf PC- und Android-Geräten zu zocken, hat das Unternehmen nicht vor, nach der Veröffentlichung der Xbox Series S und Xbox Series X, das Konsolengeschäft zu verlassen.

In einem Interview mit Yahoo erklärt Phill Spencer, dass nur weil die Spielebranche mehr denn je auf Digital und Streaming setzt, es nicht bedeutet, dass Microsoft Spielehardware bald aufgeben wird.

“In Bezug auf zukünftige Hardware denke ich absolut, dass wir in Zukunft mehr Konsolenhardware sehen werden”, sagte er. “Genau wie bei Videos, genau wie bei Musik, es ist nicht so, dass Streaming die Geräteinnovation verhindert hat. Ich denke, wir werden das weiterhin sehen, und genau das planen wir.”

“Wir wollen den Spieler in die Mitte stellen”

Der Schritt, Xbox-Spiele plattformübergreifen anzubieten, ist auf jeden Fall lobenswert. So sind Spieler nicht dazu gezwungen, eine Xbox zu kaufen, nur wenn sie ein bestimmtes Spiel zocken möchten.

“Wir wollen den Spieler in die Mitte stellen”, so Spencer weiter. “Es geht nicht mehr um das Gerät in der Mitte. Das sieht man in jeder anderen Form von Medien. Mein Fernseher [Inhalt] ist bei mir, wohin ich gehe. Meine Musik ist bei mir, wohin ich gehe. Ich habe die Kontrolle über das Erfahrung, und ich denke, dass Gaming die gleiche Transformation durchläuft. “

