Doom Eternal: The Ancient Gods – Part One ist ab sofort erhältlich

Mit Doom Eternal: The Ancient Gods ging kürzlich die erste Kampagnenerweiterung des Ego-Shooters Doom Eternal an den Start. In der Erweiterung geht es darum, dass die Höllenlegionen nach dem Himmel nun auch versuchen, in andere Dimensionen einzudringen. Jetzt liegt es an euch, das zu verhindern.

Dazu heißt es: “Die Khan Maykr und das wiedergeborene Icon of Sin wurden vielleicht besiegt, aber der Kampf hat gerade erst begonnen. Auf dem Weg ins Reich der Maykr steht Ihre größte Prüfung nämlich noch bevor: Bekämpfen Sie eine mächtige neue Bedrohung, stellen Sie das Gleichgewicht der himmlischen Mächte wieder her und bringen Sie die Verderbtheit ans Licht, die das Universum ins Chaos gestürzt hat.”

Die Erweiterung ist für Besitzer der Deluxe Edition oder des Year-One-Pass von Doom Eternal kostenlos. The Ancient Gods – Part One kann aber auch als eigenständiges Spiel erworben werden. Das Hauptspiel ist nicht erforderlich, um The Ancient Gods – Part One spielen zu können.

Zum Start der Erweiterung wurde auch gleich ein Launch-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Cool, dass die Community endlich Story-Nachschub serviert bekommt. Wer das Hauptspiel mochte, der sollte sich die Erweiterung nicht entgehen lassen.