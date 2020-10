Elder Scrolls 6 exklusiv für die Xbox? Für Bethesda-Chef Todd Howard nur schwer vorstellbar

in

Todd Howard hat sich kürzlich zur möglichen Xbox-Exklusivität von The Elder Scrolls 6 geäußert.

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass The Elder Scrolls 6 laut Xbox-Chef Phil Spencer möglicherweise exklusiv für die Xbox erscheinen könnte. Nun hat sich Bethesda-Chef Todd Howard zum Thema zu Wort gemeldet.

In einem aktuellen Interview mit GamesIndustry.biz erklärte Todd Howard, dass er sich The Elder Scrolls 6 nur schwer als Xbox-Exklusivtitel vorstellen könne. Vor allem deswegen, da The Elder Scrolls 5: Skyrim einen Teil seines großen Erfolgs der schieren Anzahl von Konsolen verdankt, auf denen das Spiel veröfentlicht wurde.

“Ich würde zustimmen, dass das schwer vorstellbar ist”, so der Wortlaut von Todd Howard. Mehr sagte er jedoch nicht zum Thema.

Aber da die Übernahme von Zenimax durch Microsoft noch nicht ganz abgeschlossen ist (frühestens 2021), kann man aktuell noch nicht genau sagen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Howard erklärte: “Um ehrlich zu sein sind wir das alles noch nicht durchgegangen.”

Das Thema kam auf, da Microsoft zuvor im September Zenimax Media, die Holdinggesellschaft von Bethesda Softworks, id Software, Arkane Studios, MachineGames und Co. übernommen hatte. Unter anderem sind genannte Studios für Franchises wie The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM, Dishonored und Quake verantwortlich.

Was würdet ihr davon halten, wenn The Elder Scrolls 6 nur für PC und die Xbox erscheinen würde? Teilt uns eure Meinung in den kommentaren mit.

Das denken wir:

Wenn The Elder Scrolls 6 exklusiv für die Xbox erscheinen würde, dann wäre das mehr als schade.

Quelle: ign.com