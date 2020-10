Es gibt jetzt eine PVP-Mod für Devil May Cry 5

in

Drei Entwickler haben kürzlich eine Modifikation für Devil May Cry 5 veröffentlicht, die einen PVP-Modus ins Spiel bringt.

Heute haben wir mal wieder etwas für alle Fans von Devil May Cry: eine PVP-Mod für das Spiel Devil May Cry 5. Diese Mod erlaubt es euch, gegen andere Spieler zu kämpfen. Und wie das Ganze in Aktion aussieht, erfahrt ihr im Video unter diesen Zeilen.

Diese Mod trägt den Titel “Strive” und wurde von den Entwicklern “The Hitchhiker”, “Siyan” und “Dr. Penguin” als Update für die Mod “SSSiyan Collab Cheat Table” veröffentlicht.

“Strive” fügt dem Spiel eine Reihe neuer Funktionen hinzu – unter anderem einen PvP-Modus, den ihr über das Kästchen “PvP-Mode” auf der Seite “Common Fixes” im Menü aktivieren könnt.

Abgesehen davon wurde der Kampf in der Luft überarbeitet, wodurch ihr eine bessere Kontrolle über euren Charakter habt. Darüber hinaus dürft ihr euch über eine Reihe von Upgrades und Ergänzungen der Bewegungssets von Nero und Dante freuen.

Über diesen Link könnt ihr euch die Mod heurnterladen.

Noch mehr News, infos und Videos zu Devil May Cry haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Eine coole Idee! Capcom sollte sich überlegen, dieses Feature offiziell ins Spiel zu bringen.

Quelle: pcgamesn.com