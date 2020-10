Es gibt Neuigkeiten vom XIII Remake

Ubisoft hat einen neuen Trailer zum XIII Remake veröffentlicht, in dem die Waffen des Spiels vorgestellt werden.

In den letzten Monaten war es ziemlich still rund um das Remake des Kult-Ego-Shooters XIII, aber jetzt wurde ein Trailer mit neuen Spielszenen veröffentlicht. Dieser präsentiert die Waffen des Spiels.

Unter anderem bekommen wir die 9-mm-Pistole, die .44 Magnum, die M16, die Bazooka und die Harpune zu sehen. Und wenn ihr mich fragt, sieht das Ganze ziemlich vielversprechend aus.

Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier der neue Trailer:

Zum Remake heißt es: “XIII ist die Neuauflage des erstmals im Jahr 2003 veröffentlichten kultigen Ego-Shooters. In XIII schlüpfen Sie in die Rolle eines Mannes ohne Identität und erleben eine Einzelspielerkampagne mit zahlreichen Wendungen. Der auf der gleichnamigen Comicreihe basierende Cel-Shading-Shooter überzeugt mit einem komplett überarbeiteten Design. In XIII können Sie sich auch in heftige Auseinandersetzungen mit anderen Spielern stürzen.”

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zu XIII haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die neuesten Szenen aus dem XIII Remake super aus. Da werden Erinnerungen wach.