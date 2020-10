Es gibt Neuigkeiten zu No More Heroes 3 – Teil 1 und 2 jetzt für Switch erhältlich

Kürzlich wurden neue Spielszenen aus No More Heroes 3 veröffentlicht und die ersten beiden Teile gibt es nun auch für die Switch.

Endlich gibt es mal wieder Neuigkeiten zu No More Heroes 3. Und zwar hat Nintendo im Rahmen der aktuellen Ausgabe von Nintendo Direct Mini neue Spielszenen aus No More Heroes 3 veröffentlicht. Im neuesten Teil bekommt es Travis Touchdown mit Fieslingen aus dem Weltall zu tun. Es liegt an ihm, die Welt zu retten.

Abgesehen davon wurden No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle im Nintendo eShop für Nintendo Switch veröffentlicht.

Dazu heißt es: “Schnappt euch euer Beam-Katana! Travis Touchdown knöpft sich die berüchtigsten Superhelden der Galaxie vor in No More Heroes 3 – ab 2021 erhältlich!

Und für alle, die sich bereits jetzt in die Action stürzen möchten: No More Heroes und No More Heroes 2: Desperate Struggle sind jetzt im Nintendo eShop für Nintendo Switch erhältlich!”

Hier der neue Trailer:

Das denken wir:

Schade, dass NMH3 erst im nächsten Jahr erscheint, aber wenigstens können wir jetzt die ersten beiden Spiele der Reihe auf der Switch spielen.