Fallout 4: New Vegas – Seht euch hier den neuesten Trailer an

Kürzlich wurde ein neuer Trailer zu Fallout 4: New Vegas veröffentlicht, der viele neue Spielszenen aus dem Remake zeigt.

Fallout 4: New Vegas ist ein Remake von Fallout New Vegas, das auf Basis der Creation Engine von Fallout 4 entsteht. In dieser Total-Conversion-Modifikation für Fallout 4 erwarten euch alle ursprünglichen Quests und Story-Inhalte der Vorlage.

Abgesehen davon dürfen wir uns dank der neuen und verbesserten Engine auf zusätzliche Gameplay-Elemente freuen. Fallout-Fans sollten sich diese Mod also schon mal vormerken.

Einen Release-Termin gibt es übrigens noch nicht, aber vermutlich wird Fallout 4: New Vegas nicht mehr in diesem Jahr an den Start gehen. Dafür wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, in dem wir den aktuellen Stand der Entwicklung zu sehen bekommen.

Und wenn ihr mich fragt, dann sieht das Ganze schon jetzt ziemlich beeindruckend aus. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Fallout” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Remake sieht wirklich toll aus. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange auf den Release warten.

Quelle: dsogaming.com