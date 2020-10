Fallout 76: Bethesda veröffentlicht neue Infos zum “Stählerne Dämmerung”-Update

in

Bethesda hat neue Infos und einen neuen Trailer zum “Stählerne Dämmerung”-Update für Fallout 76 veröffentlicht.

Bis zur Veröffentlichung des “Stählerne Dämmerung”-Updates für Fallout 76 müssen wir uns zwar noch ein ganzes Weilchen gedulden, aber dafür hat Bethesda jetzt neue Infos und einen Trailer dazu veröffentlicht.

Durch dieses Update findet eine neue Questreihe mit neuen NPCs, neuen Schauplätzen, Ausrüstungen und vielem mehr den Weg ins Spiel. Wie Bethesda erklärt, wird diese Quest fortlaufend erweitert, sodass die Stählerne Bruderschaft immer präsenter wird.

Offiziell heißt es dazu: “Ad victoriam! Die Stählerne Bruderschaft plant ihre Rückkehr nach Appalachia in diesem Dezember, und zwar über unser Stählerne-Dämmerung-Update für Fallout 76. Die Ziele dieser Einheit der Bruderschaft, die von Paladin Rahmani angeführt wird, sind noch unklar. Allerdings wird sie sicherlich gerne einen Bericht zur aktuellen Situation in Appalachia von euch entgegen und eure Unterstützung bei ihren Bemühungen in Anspruch nehmen. Ihr werdet vieles mehr über die Bruderschaft erfahren, während ihr eine ganze Reihe neuer Quests angeht, die mit dem Stählerne-Dämmerung-Update ins Spiel kommen. Doch das ist nur der Anfang! Ihr werdet die Geschichte im kommenden Jahr noch eingehender erkunden können, mit weiteren Stählerne-Bruderschaft-Quests, die wir im Zuge künftiger Updates veröffentlichen wollen.”

Hier der Trailer zum Update:

Freut ihr euch schon auf das Update? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Sollte es weitere Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Cool, dass diese Questreihe auch im nächsten Jahr weitergeführt wird. Die ersten Szenen aus dem Update machen auf jeden Fall Lust auf mehr.