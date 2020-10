Fortnite: Gewinnt das Daredevil-Outfit beim Daredevil Cup

in

Demnächst könnt ihr in Fortnite das Outfit von Daredevil gewinnen – im Rahmen der Marvel-Knockout Super Series.

Mit Daredevil landet ein weiterer Marvel-Superheld im Battle-Royale-Shooter Fortnite. Und bevor das Daredevil-Outfit im Item-Shop verfügbar ist, könnt ihr es gewinnen.

Und zwar finden im Zuge der Marvel-Knockout Super Series in den kommenden zwei Monaten vier Turniere statt, in denen es insgesamt 1.000.000 US-Dollar zu gewinnen gibt. Das Finalturnier startet am 21. November.

Alle Spieler, die an allen vier Turnieren teilnehmen, erhalten einen exklusiven Nexus War-Hängegleiter. Darüber hinaus dürfen sich alle Sieger auf das Outfit “Daredevil” freuen, bevor es zum Verkauf angeboten wird – denn im ersten Turnier wird “Der Mann ohne Furcht” gefeiert.

Zum Daredevil Cup, dem ersten Turnier, heißt es: “Werdet zum Schutzteufel des Marvel-Knockout-LTMs, indem ihr am Mittwoch, dem 14. Oktober, am ersten Turnier der Super Series teilnehmt: dem Daredevil Cup. Die besten Teams aus jeder Region erhalten Zugang zum Daredevil-Outfit, noch bevor es im Item-Shop verfügbar ist. Mehr dazu erfahrt ihr in den offiziellen Regeln.“

Das denken wir:

Da werden sich Fans von Darredevil aber freuen. Der Marvel-Held macht auch in Fortnite eine gute Figur.