Golden Axed: A Cancelled Prototype und Streets Of Kamurocho gibt es für kurze Zeit kostenlos

Sega hat angekündigt, dass es demnächst Golden Axed: A Cancelled Prototype und Streets of Kamurocho kostenlos gibt.

Anlässlich des 60. Geburtstags von Sega wurde kürzlich angekündigt, dass es die zwei Spiele Golden Axed: A Cancelled Prototype und Streets Of Kamurocho für eine begrenzte Zeit kostenlos geben wird.

Streets Of Kamurocho ist zwischen dem 17. und 19. Oktober kostenlos erhältlich und Golden Axed: A Cancelled Prototype zwischen dem 18. und 19. Oktober. Unter diesen Zeilen erfahrt ihr, was euch in diesen Spielen erwartet.

Golden Axed: A Cancelled Prototype

“Anlässlich des 60. Jubiläums möchten wir von SEGA uns bei unseren Fans bedanken und veröffentlichen einen spielbaren Prototyp von ‘Golden Axe Reborn’. Dieser enthält ein einzelnes Level, das als ‘Proof of Concept’ oder ‘Vertical Slice’, wie man in der Branche gerne sagt, dient. Wir haben es scherzhaft ‘Golden Axed’ genannt.

‘Golden Axed’ mag seine Bugs und Macken haben und ein Relikt seiner Zeit sein, aber es bietet einen einmaligen Einblick in ein Projekt, das hätte werden können, und gewährt einen seltenen Blick hinter die Kulissen der manchmal turbulenten Welt der Videospielentwicklung.

Wir haben einige der damals am Projekt beteiligten Mitglieder des Entwicklungsteams kontaktiert, damit sie diesem eingestaubten Juwel wieder Leben einhauchen. Sie sind stolz, dass dieses Projekt zumindest in dieser Form wiederbelebt und mit euch, den Fans, geteilt werden kann.”

Streets Of Kamurocho

“Zur Feier von SEGAs 60. Jubiläum hat SEGA ‘Streets of Rage 2’ und die seit jeher beliebte ‘Yakuza’-Spielereihe vom Ryu Ga Gotoku Studio in einem Spiel vereint: ‘Streets of Kamurocho’.

Schlüpfe in die Rolle zweier der beliebtesten Charaktere – Kiryu und Majima – und kämpfe dich durch Kamurocho.”

Das denken wir:

Hier erwarten uns zwei wirklich coole Spiele, über die sich Sega-Fans sicher sehr freuen werden.