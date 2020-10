Hello Engineer: Seht euch hier den Ankündigungs-Trailer an

Kürzlich wurde das Spiel Hello Engineer mit einem Ankündigungs-Trailer offiziell vorgestellt.

Hat euch das Stealth-Horror-Spiel Hello Neighbor gefallen? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Mit Hello Engineer wurde ein Spin-Off des Spiels angekündigt, in dem ihr in einem verlassenen Vergnügungspark Fahrzeuge zusammenschraubt, um einen Erfinderwettbewerb zu gewinnen.

Und hier kommt der fiese Nachbar ins Spiel. Er baut monströse Maschinen, denen ihr euch stellen müsst. Eine davon bekommt ihr im Ankündigungs-Trailer zu sehen, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Hello Engineer wird nächstes Jahr veröffentlicht und zwar zeitexklusiv für Google Stadia.

Hier der Trailer:

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Webseite des verantwortlichen Entwicklerstudios Dynamic Pixels.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen versprechen einen spannenden Multiplayer-Survival-Titel, aber ob das Spiel auch wirklich gut wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen.